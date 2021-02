1 Foto: Roberto Bulgrin

Das Kajak-Fahren bei winterlichen Temperaturen auf dem Neckar ist „besonders“, findet der Esslinger Andreas Hölderle. Er paddelt auch bei Minusgraden auf dem Fluss.

Esslingen - Ein rauer Wind weht, als Andreas Hölderle mit seinem Kajak auf den Schultern durch den Schnee stapft. Sein Ziel: Das Neckarufer in Esslingen am Färbertörlesweg, dem Sitz des Esslinger Kanuvereins. In der Ferne ist der verschneite Pliensauturm zu sehen, in der Nähe rauschen Autos über die Vogelsangbrücke.