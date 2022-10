1 Ausrüstung für Wintersport ist häufig teuer. Skibasare können eine günstige Alternativen bieten. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Im Kreis Esslingen öffnen die ersten Skibasare. Für viele Wintersportvereine ist das der Neustart nach der pandemiebedingten Pause.















Wintersport ist eine teure Angelegenheit. Erst recht für Familien mit Kindern, die jedes Jahr aus ihren Skistiefeln, Klamotten und Brettern hinauswachsen. Die Skibasare waren immer eine gute Gelegenheit, preisgünstig an noch gut erhaltenes Material heranzukommen. Und den Vereinen, die diese Börsen organisieren, boten sie die Chance, ihre Kasse – gerne für die Nachwuchsarbeit – aufzubessern und für ihre eigenen Wintersportausflüge oder Freizeiten zu werben.

Viele Sportvereine nutzen die Gelegenheit

Doch in den vergangenen beiden Jahren trübte Corona auch die Wintersportfreuden. Was in den kommenden Monaten passiert, weiß zwar keiner – aber die ersten Skibörsen der Saison 2022 stehen bereits vor der Tür. Zum Beispiel der traditionelle Ski- und Snowboardbasar der Skiabteilung der TSV RSK, der größte jährliche Gebrauchtwarenmarkt für Bretter und Boards in Esslingen. Bei einem Besucherandrang bis zu 1000 Teilnehmenden „war es uns in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich, unsere Börse in der Sporthalle Sulzgries anzubieten“, berichtet Roland Karpentier vom TSV RSK. Jetzt kündigen die Veranstalter mit der 41. Auflage den Restart an diesem Samstag, 8. Oktober, an. Von 9 bis 12 Uhr bietet die Skiabteilung unter dem Slogan „werthaltige Ware, faire Preise und umfassende skisportliche Beratung“ in der Sulzgrieser Halle wieder gebrauchte beziehungsweise neuwertige Artikel rund um den Schneesport an. Allerdings verzichtet sie in diesem Jahr auf Jacken, Hosen oder Overalls sowie auf Schlittschuhe und Langlaufausrüstung. Angeboten werden indessen gepflegte und gut erhaltene Ski (Carver bis maximal 1,80 Meter), Snowboards und Skischuhe, Helme, Handschuhe, Brillen und Protektoren. Annahme ist ausschließlich am Freitag, 7. Oktober, von 17 bis 20 Uhr. 70 Aktive sorgen wieder für eine reibungslose Organisation, in Zusammenarbeit mit einer professionellen Skifirma kann man zudem Beläge und Kanten über Nacht auf Vordermann bringen lassen.

Von Oberensingen bis zum Schurwald

In Oberensingen lädt die Skiabteilung des TSV nach zwei Jahren Pause indessen am 15. Oktober wieder zum Basar ein. Das Besondere in der Friedrich-Glück-Halle: Neben Wintersportartikeln werden dort auch Fahrräder verkauft. Annahme ist von 9 bis 12, Verkauf von 9 bis 14 Uhr.

Auch der Skiclub Schurwald Esslingen hat im vergangenen Jahr mit seiner Ski- und Snowboardbörse noch zwangspausiert, berichtet Robert Preußler. Am Freitag, 21. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, und am Samstag, 22. Oktober, von 9 bis 10.45 Uhr, können in diesem Jahr wieder gebrauchte Wintersportartikel inklusive Kleidung in der Turnhalle der Oberesslinger Herderschule, Hindenburstraße 177, abgegeben werden. Verkauf ist am Samstag, 22. Oktober, von 11 bis 13 Uhr.

Ebenfalls an jenem Samstag werden Interessierte auch in Hochdorf fündig. „Neu: mit großem Tourenskiangebot“, wirbt die Wintersportabteilung des TV Hochdorf auf ihrer Homepage für die 37. Skibörse am 22. Oktober in der Breitwiesenhalle. Von 9 bis 11 Uhr werden gut erhaltene oder neue Ski, Snowboards und Skistiefel angenommen, Verkauf ist dann von 13.30 bis 15.30 Uhr.

Der Skiclub Köngen war einer der wenigen Vereine, der sich bereits 2021 wieder an einen Skibasar herangetraut hatte. „Mit Hygienekonzept, Eingangskontrollen und Maskenzwang“, wie der Vorsitzende Frank Maier berichtet. In diesem Jahr sollten sich die Brettl- und Boardfreunde den Samstag, 5. November, vormerken. Von 10 bis 12 Uhr ist Warenannahme im Burgforum Köngen, verkauft wird dort dann von 14 bis 16 Uhr. Wie in Oberensingen können sich Verkäufer bereits im Voraus eine Stückliste herunterladen, um sie zu Hause schon auszufüllen.