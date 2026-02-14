Winterspiele: Skeleton-Silber für Olympia-Debütantin Kreher

2 Susanne Kreher holte Silber. Foto: Robert Michael/dpa

Cortina d'Ampezzo - Olympia-Debütantin Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer haben im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo für die nächsten deutschen Medaillen gesorgt. Kreher raste bei der Skeleton-Entscheidung auf Platz zwei, lag nach vier Läufen 0,30 Sekunden hinter der österreichischen Olympia-Siegerin Janine Flock. Pfeifer hatte als Bronze-Gewinnerin 0,44 Sekunden Rückstand. Peking-Siegerin Hannah Neise belegte Rang vier.

Mit einer Hypothek von 0,21 Sekunden auf Flock war Kreher in den Finallauf gegangen. Ein großer Rückstand, doch mit den Erinnerungen an Pyeongchang 2018 nicht unaufholbar. Damals lag Flock nach drei Läufen vorn, rutschte im Finale noch auf Platz vier ab. Doch dieses Mal erlaubte sich die 36-Jährige keinen Fehler und siegte souverän.

Bereits neun Medaillen im Eiskanal

Kreher zeigte die stabilste Leistung des deutschen Trios, doch zu einem zweiten Coup nach ihrem überraschenden WM-Gold von 2023 reichte es diesmal nicht. Die Sächsin, eine frühere 400-Meter-Läuferin, ist noch ohne Weltcup-Sieg und hatte sich erst im letzten Moment auf ihrer Heimbahn in Altenberg für die Spiele in Italien qualifiziert.

Die deutsche Bilanz im neuen Eiskanal von Cortina wurde damit auf neun Medaillen aufgebessert. Im Skeleton-Wettbewerb der Männer hatten Axel Jungk (Silber) und Christopher Grotheer (Bronze) Edelmetall gewonnen. Zuvor hatte das Rodel-Team insgesamt fünf Medaillen abgeräumt. Die Skeleton-Wettbewerbe enden am Sonntag mit der olympischen Premiere der Team-Staffel.