1 Es muss nicht immer Schnee sein. Auch Reif sorgt für eine weiße Pracht. Foto: Matthias Bein/dpa

Obwohl es einen Hauch von Schnee gab, dürften die meisten Lifte auf der Alb außer Betrieb sein. Ein bisschen Wintersport für Schlittenfans aus dem Kreis Esslingen ist trotzdem möglich.











Der Kreis Esslingen war zeitweise leicht gepudert. In der Nacht auf Dienstag hatte es teilweise bis in tiefere Lagen geschneit. Am Morgen bedeckte eine dünne, teils hauchdünne Schneeschicht die Landschaft und zeitweise die kleineren Nebenstraßen. Weißer Winter – es gibt ihn also doch noch, wird sich mancher gefreut haben. Soll man gleich Schlitten und Skier auspacken, um auf die Alb zu fahren?

Für den Wintersport reicht der Schnee wohl eher nicht. Wer die Nummer des Schneetelefons des Skibetriebs in Donnstetten kurz hinter der Grenze zum Kreis Reutlingen wählt, bekommt beispielsweise eine Absage. Auf dem Anrufbeantworter heißt es: „Der Skibetrieb ist derzeit nicht möglich.“ Woanders dürfte es vermutlich ähnlich aussehen. Die Betreiber des Skilifts Pfulb bei Schopfloch im Kreis Esslingen waren bis Dienstagmittag nicht erreichbar.

Wie sogar der Skikurs stattfinden kann

Es muss sich bei der weißen Pracht aber ja nicht immer um Schnee handeln. In Westerheim kurz hinter der Grenze zum Alb-Donau-Kreis steht der Skilift Halde zwar derzeit ebenfalls still, dafür ist der Rodelbetrieb in vollem Gange, wie Liftbetreiberin Katja Beck berichtet. „Wir haben so viel Raureif, auf dem kann man wunderbar Schlitten fahren“, sagt sie. Sogar ein Skikurs für den Nachwuchs habe in den letzten Tagen stattgefunden, und auch der eine oder andere Skifahrer sei den Hang hinuntergefahren – und wieder hochgelaufen. „Alles ist weiß, so etwas haben wir hier noch nicht erlebt“, schwärmt Katja Beck von der mit Raureif überzogenen Gegend. Dieser entsteht in der Regel, wenn die Luft besonders feucht ist, ein schwacher Wind herrscht und die Temperaturen besonders niedrig sind. Dann schlägt sich der Wasserdampf direkt in Form von Eiskristallen an Blättern und Ästen nieder.

Die guten Rodelbedingungen haben sich längst rumgesprochen. „Wir werden teilweise fast überrannt“, erzählt die Liftbetreiberin von den vergangenen Tagen. Wer sich aufwärmen möchte oder hungrig vom Schlitten den Berg hochziehen geworden ist, wird fündig. Die Schneebar und die Wirtschaft haben derzeit jeden Tag ab 11.30 Uhr geöffnet. Natürlich verfolgt die Skiliftbetreiberin weiter jeden Tag genau den Wetterbericht. Wenn die Vorhersagen stimmen, hält sie es sogar für möglich, dass der Skilift Halde noch in dieser Woche öffnen könnte. „Eventuell klappt es ja am Sonntag“, sagt Katja Beck.