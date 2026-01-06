Winterspaß in Stuttgart: Ob Rotenberg oder Ramsbachtal – die Schlitten werden ausgepackt

13 Im Ramsbachtal auf den Fildern war am Dreikönigstag Schlittenfahren angesagt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Zwei Stunden Schneefall am Morgen des Dreikönigstags haben ausgereicht, um die Hügel in und um Stuttgart mit schneebegeisterten Menschen zu füllen. Wir haben die Bilder.











Nachdem der Dezember zumindest wintertechnisch eher ins Wasser fiel, hat der noch junge Januar bislang für Schneefreunde so einiges zu bieten.

Bereits am ersten Wochenende des Jahres sorgte der Schnee für volle Hügel im Raum Stuttgart. Und auch der Dreikönigstag lockte mit morgendlichem Schneefall etliche Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit ihren Schlitten nach draußen. So konnten es die Kinder und Jugendlichen zum Abschluss der Weihnachtsferien nochmal so richtig krachen lassen.

Weiterer Schneefall in der Nacht zum Donnerstag erwartet

Besonders viel los war im Ramsbachtal auf den Fildern. Unzählige Familien ließen sich die weiße Pracht nicht entgehen und verwandelten das Tal in eine Rodelstrecke. Auch auf dem über 400 Meter hohen Rotenberg sowie am Schloss Solitude tummelten sich Schneebegeisterte.

Und im Laufe der Woche wird es sogar noch besser: In der Nacht zum Donnerstag wird laut DWD noch mehr Schnee erwartet. Dies sollten die Schlittenfahrer allerdings dann auch zügig ausnutzen. Am Freitag ist der Spuk nämlich schon wieder vorbei, denn zum Ende der Woche sorgt ein Sturmtief für höhere Temperaturen und mit dem einsetzenden Regen steigt im Raum Stuttgart die Blitzeis-Gefahr.