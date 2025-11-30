Winterrezepte Kreis Esslingen: Einfache Gerichte zum Wohlfühlen – Kürbissuppe und gebackener Spitzkohl

1 Annette Haerer vom Kochteam des Gemeindemittagessens in Altbach verrät unseren Leserinnen und Lesern leckere Rezepte mit Kürbis und Spitzkohl für die kalte Jahreszeit. Foto: Gaby Weiß

An winterlichen Tagen macht gemütlich gemeinsam essen besonders Freude. Annette Haerer aus Altbach kocht regelmäßig für 80 Personen. Sie verrät einfache Gerichte, die gut ankommen.











Link kopiert

Einmal im Monat kochen Ehrenamtliche in der Küche des evangelischen Gemeindehauses in Altbach, und jeder ist eingeladen, sich das dreigängige Menü schmecken zu lassen: „Ein vollständiges warmes Essen zum kleinen Preis in angenehmer Gesellschaft mit netter Unterhaltung – unsere Gäste fühlen sich wohl“, beobachtet Annette Haerer, die mit ihrem Team Karotten für einen fruchtigen Salat schält, Linsen und Spätzle kocht und Saitenwürstchen heiß macht. Unseren Leserinnen und Lesern verrät die begeisterte Hobbyköchin ihre beiden Lieblingsrezepte für leckere Wohlfühlgerichte an kühlen Tagen.