1 Nicht nur Currywurst und Pommes: Beim Wintermarkt in Kornwestheim gibt es internationale Köstlichkeiten. Foto: Simon Granville (Archiv)

Bis die ersten Weihnachtsmärkte öffnen dauert es noch eine Weile. Wer schon früher ein ähnliches Ambiente sucht, wird auf dem Holzgrundplatz in Kornwestheim fündig. An drei Tagen gibt es beim Wintermarkt außergewöhnliches, internationales Streetfood und Straßenmusik.

Von 20. bis zum 22. November gastiert die Winterausgabe der Streetfood Fiesta bereits zum sechsten Mal in der Salamanderstadt, sagt Tomas Sanchez Martinez, der die Veranstaltung mit seiner Firma Procity organisiert. Für dieses Jahr sind mehrere Neuerungen geplant.

Los geht es schon am Donnerstag

Das fängt schon damit an, dass die Foodtrucks und Stände diesmal nicht von Freitag bis Sonntag, sondern von Donnerstag bis Samstag in Kornwestheim Station machen. Das hänge mit dem Volkstrauertag zusammen, erklärt Sanchez Martinez. Deshalb ist für Donnerstag, 20. November, von 16 bis 21 Uhr ein After-Work-Special mit Cocktails und Livemusik vorgesehen. Am Freitag und Samstag werden Speisen aus aller Welt und ein Rahmenprogramm jeweils von 11 bis 21 Uhr geboten. Der Eintritt ist frei.

Insgesamt 13 Foodtrucks beziehungsweise Stände kommen in diesem Jahr nach Kornwestheim. Drei Anbieter sind neu dabei. Ein Stand wird thailändische Spezialitäten zubereiten. „Dort gibt es vor allem landestypische Reis- und Nudelgerichte“, sagt der Veranstalter. US-amerikanisches Essen ist dieses Mal nicht nur in Form von verschiedenen Burgern vertreten, sondern auch durch „Mac and Cheese“, also Macaroni mit Käse. Erstmals serviert zudem ein Vietnamese scharfe Speisen auf dem Holzgrundplatz.

Teigtaschen ohne Gluten

Was den Wintermarkt von ähnlichen Formaten abhebt, ist eine kulinarische Besonderheit: „Ein kolumbianischer Stand bietet glutenfreie Arepas und Empanadas“, betont Sanchez Martinez. Die Teigspezialitäten werden mit verschiedenen Füllungen zubereitet: wahlweise deftig oder süß.

Im Angebot sind – neben dem klassischen Glühwein – außerdem auf die Jahreszeit abgestimmte Trendgetränke wie Glüh-Gin und heißer Aperol. Zusammen mit festlichen Lichtern und Dekorationen sollen die Besucher auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt werden.