Als Mitte März bei annähernd 20 Grad alle Weichen auf Frühling gestellt waren, hätte wohl keiner damit gerechnet, dass Tage später der Winter noch einmal Einzug in Stuttgart und der Region hält.

Der April macht eben, was er will – und die Menschen lassen sich vom Wetter ihre Outdoor-Aktivitäten nicht verderben. So kramten viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter einfach wieder ihre Schlitten raus und erfreuten sich unter anderem beim Schloss Solitude an der weißen Pracht.

Neben dem Schlittenfahren stand natürlich auch das Schneemann bauen hoch im Kurs – es könnte wohl das letzte Mal in diesem Frühling gewesen sein, denn schon am Montag dreht die Wetterlage laut dem Deutschen Wetterdienst von einer Nordost-Strömung auf Südwest. Das bringe dann mildere aber auch feuchte Luft. Damit werde die kommende Woche unbeständiger und windig – allerdings soll es auch in höheren Lagen keinen Frost mehr geben.

