11 Bei diesem Wetter lässt man den Roller besser stehen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Verschneite Weinberge, weiße Dächer und Schneespaziergänge – im Stuttgart ist der Winter angekommen. Die schönsten Bilder aus dem Kessel.















Link kopiert

Wer noch nicht in Weihnachtsstimmung war, ist es spätestens seit dieser Woche. Am Mittwochmorgen fielen die ersten Flocken vom Himmel und bedeckten Stuttgart mit einer feinen Schneeschicht. Noch bis zum Ende des Wochenendes sollen die Temperaturen im Minusbereich liegen, solange könnte uns die Schneedecke erhalten bleiben.

Dass sich manche an Schnee in der ersten Dezemberhälfte nicht erinnern können, ist nicht verwunderlich. Denn dass Schnee so früh fällt, ist etwas Besonderes. Genau zehn Jahre ist es her, dass vor dem 15. Dezember Flocken vom Himmel fielen.