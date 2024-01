Winter in Stuttgart: Schneeflocken im Kessel – die weißen Bilder aus der Stadt

Winter in Stuttgart

15 Eine weiße Schneeschicht bedeckt den Stuttgarter Schlossplatz. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Am Montag fällt in Stuttgart Schnee. Unter anderem der Schlossplatz zeigt sich von seiner besonderen Seite. In unserer Bildergalerie zeigen wir die winterlichen Bilder aus der Stadt.











Bisher war das neue Jahr im Stuttgarter Kessel noch nicht sehr weiß – abgesehen von den eisigen Temperaturen. Doch nun nimmt der Winter wieder ein wenig Fahrt auf: Eine kleine Schneeschicht hat sich am Montag auf den Ästen der Stuttgarter Bäume gebildet, der Schlossplatz ist weiß gezuckert.

Zum Schlittenfahren oder Bauen von Schneemännern ist es zwar nicht genug, trotzdem dürfte der Anblick der weißen Pracht nicht nur Kindern im Kessel ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben.

Es bleibt winterlich kalt – Glatte Straßen am Mittwoch

Bereits seit Tagen zeigt sich das Wetter im Stuttgarter Kessel vor allem von seiner frostig kalten Seite. Die zugefrorenen Parkseen lockten dabei am Sonntag bei Sonnenschein zahlreiche Spaziergänger an – Dutzende wagten sich sogar auf die Eisfläche. Obwohl dies eigentlich verboten ist, wie die Stadt Stuttgart bereits vor einigen Tagen auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.

Auch in den kommenden Tagen soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) winterlich bleiben. Vor allem in der Nacht zum Mittwoch werde es sehr kalt und am Morgen soll es nach derzeitigen Prognose regnen, wie die dpa berichte. Die Folge: spiegelglatte Straßen.

Wir haben in unserer Bildergalerie Impressionen aus dem winterlichen Stuttgart.