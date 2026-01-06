Winter in der Region Stuttgart: Weiße Pracht, klirrende Kälte – und am Freitag droht Blitzeis

5 Am Morgen des Dreikönigstags schneite es in der Region Stuttgart für rund zwei Stunden. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Am Morgen des Dreikönigstags schneit es in der Region Stuttgart, in der Nacht zum Mittwoch wird es bitterkalt – und am Freitag droht Blitzeis. Ein Überblick.











Das Jahr ist zwar noch jung, doch in Stuttgart und der Region wurden die Menschen schon kräftig mit Schnee und Kälte versorgt - und es ist noch kein Ende in Sicht.

Keine Unfälle aufgrund von Kälte und Schnee rund um Stuttgart

Schon am Wochenende fiel zumindest so viel Schnee, dass viele Familien ihre Schlitten auspackten und auf den Hügeln Stuttgarts ins Neue Jahr rodelten. Und auch am frühen Morgen des Dreikönigstags fiel die weiße Pracht für rund zwei Stunden vom Himmel, sodass eine dünne Schneeschicht die Region wieder in ein Winterwunderland verwandelte. Zu witterungsbedingten Unfällen kam es der Stuttgarter Polizei zufolge bis zum Dienstagnachmittag nicht.

Auf dem Neckar in Untertürkheim schwimmen große Eisschollen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Laut Thomas Schuster, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) Stuttgart, stehen uns nun zwei Dauerfrosttage bevor – mit Tagestemperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen gar auf Minus 8 Grad. In der Nacht zum Donnerstag setzt wieder Schneefall ein, dieses Mal sei laut Schuster auch mit mehr Niederschlag zu rechnen als am Dreikönigstag.

Sturmtief zieht in der Nacht zum Freitag über die Region Stuttgart

Doch dann sei es erst einmal vorbei mit der winterlichen Pracht, denn in der Nacht zum Freitag kommt ein Sturmtief vom Westen. Das Tief hat mildere Temperaturen im Gepäck, das Thermometer klettert auf etwa 3 Grad. Schnee verwandelt sich in Regen und in der Region Stuttgart kann das örtlich zu Blitzeis führen, wenn der wärmere Regen auf die gefrorene Schneeschicht auf dem Boden trifft. Der Meteorologe warnt Verkehrsteilnehmer, in der Nacht sowie am Freitag besonders vorsichtig zu sein.

Der Freitag zeigt sich dann ein kleines bisschen frühlingshaft mit Temperaturen von rund 9 Grad, bevor diese am Wochenende wieder auf etwa 3 Grad sinken und erneut Schneefall ab einer Höhe von rund 300 Metern möglich ist.