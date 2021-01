Toter in Deizisau Leiche auf Firmengelände gefunden - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Mann ist am Silvestervormittag auf einem Firmengelände in der Keplerstraße in Deizisau (Kreis Esslingen) tot aufgefunden worden. Die Identität des Mannes ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweis.