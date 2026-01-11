1 Rehe fressen sich im Herbst ihren Winterspeck an und schalten ihren Körper in der kalten Jahreszeit auf Sparflamme. Foto: dpa

Frost und Schnee im Kreis Esslingen: Wildtiere sind bestens angepasst und brauchen keine menschliche Hilfe. Warum gut gemeinte Unterstützung oft schadet.











Anhaltende Minustemperaturen: In den vergangenen Wochen ist der Winter auch im Kreis Esslingen mit all seinen Begleiterscheinungen eingezogen. Während die meisten Menschen sich mit dicker Kleidung und warmen Wohnungen gegen die widrigen Bedingungen wappnen können, sieht es im Tierreich anders aus. Manch Tierliebhaber würde Wildtiere wie Hasen, Rehe oder Waschbären am liebsten mit nach Hause ins Warme nehmen und mit Futter aufpäppeln. Doch die gut gemeinte Hilfe kann oft mehr schaden als nützen.