Die Polizei ist nach einem Taubenangriff in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) auf der Suche nach Zeugen. Laut Bericht der Beamten schossen bislang noch unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 17 Uhr, auf Zuchttauben in einem Käfig.

Dabei wurden acht der Tiere getötet, acht weitere erlitten Verletzungen. Der Käfig stand in Winnenden, in der Nähe eines Feldweges an der Zentralkelter. Wer Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 0 71 95/69 40 zu melden.