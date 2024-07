Winnenden: Linienbus bleibt liegen und behindert Verkehr

1 Die Polizei regelte den Verkehr. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Ein Linienbus bleibt am Montagvormittag wegen eines technischen Defekts liegen. Mehrere Stunden lang ist der Verkehr behindert, bis das Fahrzeug abgeschleppt werden kann.











Ein Linienbus ist wegen eines technischen Defekts am Montagvormittag in Winnenden liegen geblieben und hat zu Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 8 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass der Bus in der Ringstraße zur Einmündung Leutenbacher Straße liegen geblieben war, teilte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion mit.

Das Fahrzeug habe einen technischen Defekt an der Hinterachse gehabt und deshalb nicht weiterfahren können. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, die Polizei musste den Verkehr regeln, so der Polizeisprecher. Die Behinderungen hätten bis kurz vor 13 Uhr angedauert, erst dann konnte der Bus abgeschleppt werden.

Der Bus hatte einen Schaden an der Achse. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Den Gelenkbus habe man nicht so einfach wegtransportieren können, heißt es von Seiten des Polizeisprechers. Vor Ort seien Reparaturarbeiten nötig gewesen, deswegen habe es gedauert.