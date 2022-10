Explodierende Energiekosten Bäckereien komplett im Krisenmodus

„Es macht keinen Spaß, so zu wirtschaften“, sagt Bäcker Frank Clement in Sachsenheim. Sein Erdmannhäuser Kollege Willy Holzwarth backt in kleinerem Maßstab Brötchen – zwei Filialen sind derzeit aber zu.