Glasgow - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist ziemlich selbstkritisch, was seine Englischkenntnisse anbelangt. „Jeder weiß, dass mein Englisch noch schlechter ist als das von Oettinger“, sagte der Grünenpolitiker unlängst bei der Vorstellung der neuen „The Länd“-Werbekampagne für den Südwesten.

Jetzt konnte sich jeder selbst ein Bild davon machen, wie es um das Englisch des Ministerpräsidenten bestellt ist. Am Sonntag sprach Kretschmann am Rande der COP26-Klimakonferenz bei einer Versammlung der sogenannten Under2 Coalition in Glasgow über die Dringlichkeit des Klimaschutzes.

Erstmals hielt der bekennende Schwabe dabei eine Rede auf Englisch – und das ging gut, obwohl der Ministerpräsident nach eigenen Aussagen sehr aufgeregt war. Kretschmann auf Englisch klingt ziemlich genau so wie Kretschmann auf Deutsch: Er lässt sich Zeit und schwäbelt gemütlich. Der Spaichinger hat nie versucht, hochdeutscher zu klingen. Eher hat er die Politik ein bisschen schwäbischer gemacht.

Möchten Sie hören, wie Winfried Kretschmann auf Englisch klingt? In diesem Audiofile haben wir Auszüge seiner Glasgow-Rede zusammengestellt.

Die Versammlungsleiterin Joan McNaughton bedankte sich nach der Rede übrigens bei Kretschmann – auch dafür, dass er die Rede auf Englisch gehalten hatte: „Mr. Minister President, darf ich sagen, dass das sehr beeindruckend war. Besonders beeindruckend, weil ich glaube verraten zu dürfen, dass Sie erstmals eine Rede auf Englisch bei der Under2 Coalition gehalten haben. Wir fragen uns, warum Sie das nicht schon eher gemacht haben - es war wunderbar.“