Winfried Kretschmann: „Für syrische Flüchtlinge ändert sich erst mal nichts“

1 Winfried Kretschmann wünscht sich Frieden in Syrien. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der grüne Ministerpräsident scheint auf Gegenkurs zu seiner Justizministerin. Bei näherer Betrachtung sind die Koalitionspartner aber eng beieinander.











Baschar al Assad saß gefühlt noch im Flugzeug auf dem Weg nach Moskau, da begann hierzulande bereits die Diskussion darüber, was das für Auswirkungen auf die Flüchtlinge haben könnte, die in den vergangenen Jahren Syrien verlassen haben und in Deutschland untergekommen sind. Das sind rund eine Millionen Menschen. Von nirgendwo anders her mit Ausnahme der Ukraine haben mehr Menschen in Deutschland Schutz gesucht.