Albstadt Fünfjähriges Mädchen stirbt nach Badeunfall – Zeugen gesucht

Ein fünf Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag bei einem Badeunfall im Freizeitbad „Badkap“ in Albstadt lebensgefährlich verletzt worden. Am Freitag starb das Mädchen in einer Klinik. Die Polizei sucht Zeugen.