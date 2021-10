Winfried Hermann über neue Flugroute „Beim Fluglärm darf es kein Tabu geben“

Kein Thema in der Region birgt zurzeit so viel Zündstoff wie die Debatte über eine neue Startroute am Flughafen. Wie positioniert sich Verkehrsminister Winfried Hermann – und was sagt er zu den kursierenden Gerüchten?