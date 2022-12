1 Wo stehen in Zukunft Windräder? Ein heikles Thema – auch in Sindelfingen. Foto: Imago Images

Thema Windkraft in Sindelfingen: Der Maichinger Ortschaftsrat wurde für eine wichtige Ausschusssitzung viel zu knapp eingeladen und gibt dem Sindelfinger Rathaus einen Korb.















Der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik wird gerade allerorts heiß diskutiert. Land und Regionalverband haben die Kommunen aufgefordert, mehr Standorte zu prüfen und zu ermöglichen. Daher ist das Thema derzeit in allen Gemeinderäten auf der Tagesordnung – nun kommt es in Sindelfingen zu einem Konflikt zwischen Stadtverwaltung und den Ortschaftsräten.

Kollektive Absage an die Stadtverwaltung

Denn sowohl der Maichinger als auch der Darmsheimer Ortschaftsrat wurden erst am vergangenen Freitag zu einer Ausschusssitzung des Sindelfinger Gemeinderats eingeladen, die bereits an diesem Montag um 16 Uhr stattfindet. Dabei soll es insbesondere um Photovoltaik und Windkraftanlagen gehen, um dann bereits am Dienstag in der Gemeinderatssitzung abstimmen zu können. „Das ist natürlich viel zu kurzfristig“, schimpft ein Maichinger Ortschaftsrat, „die Vorlage hat 80 Seiten – wie soll man sich bei einem so sensiblen Thema da vernünftig vorbereiten?“ Zumal die Einladung während einer Maichinger Ratssitzung beim Ortsvorsteher einging und erst danach – also am Abend – von den Mitgliedern wahrgenommen wurde. Dass dieser Vorgang inakzeptabel ist, sieht das ganze Gremium so und hat der Stadtverwaltung am Sonntag seine kollektive Absage per Mail zukommen lassen.

Dass hier die vorgeschriebene Frist nicht eingehalten und gegen Gemeinde- sowie Geschäftsordnungen verstoßen wurde, erscheint offensichtlich – zumal das Thema im Sindelfinger Rathaus seit Langem bekannt ist. Doch den Maichingern geht es um noch mehr. Zum einen handelt es sich um heikle Themen, die viel Protest in der Bevölkerung nach sich ziehen können und die eine optimale Vorbereitung verlangen. „Zudem ist das einfach eine Missachtung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Ortschaftsrat“, kritisiert ein Mitglied, „da fehlt uns der Respekt.“ Schließlich sind viele Räte berufstätig und müssten bei ihren Arbeitgebern kurzfristig am Montag um eine Freistellung bitten.

Windräder beim Sindelfinger Wald?

Dass der Ortschaftsrat gut vorbereitet sein will, ist verständlich – denn es geht auch um Standorte auf den Feldern an der B 464 zwischen Maichingen, Döffingen und Darmsheim. Hier ist mit Kritik aus der Bevölkerung zu rechnen. Gleichzeitig gibt es dem Vernehmen nach Unstimmigkeiten in Sindelfingen, wo sich die Stadtwerke drei mögliche Windkraftanlagen in der Nähe der Raststätte Sindelfinger Wald vorstellen können. Diesen Plan will die Stadt, so ist zu hören, auf einen Standort reduzieren – Ausgang offen.