Tennis Ungeimpfter Djokovic hofft auf US-Open-Start

Novak Djokovic hat trotz seines weiteren Verzichts auf eine Impfung gegen das Coronavirus die Hoffnung auf eine Einreise in die USA zu den US Open noch nicht aufgegeben."Ich bin nicht geimpft und ich plane nicht, mich impfen zu lassen", sagte der 35-Jährige nach seinem siebten Titelgewinn in Wimbledon.