1 Starker Auftritt in Wimbledon: Jule Niemeier Foto: AFP/GLYN KIRK

Die Deutsche Jule Niemeier steht erstmals in ihrer Karriere in der dritten Runde eines Major-Turniers. Ihr furioser Zweisatzerfolg gegen die Nummer drei der WTA-Rangliste könnte die Initialzündung sein für den Aufbruch in höhere Sphären der Tenniswelt.















Link kopiert

Alles war angerichtet für die reine Tennisroutine. Anett Kontaveit stand beim Einschlagen auf der einen Seite des Platzes, und als Nummer drei der Welt und Nummer zwei des Tennisspektakels von Wimbledon durfte sie ihr Können selbstverständlich auf Court 1 des ehrwürdigen All England Lawn Tennis and Croquet Club zur Schau stellen. Auf der anderen Seite stand Jule Niemeier aus Dortmund, 22 Jahre alt, die Nummer 97 der Welt. Die Rollen hätten also nicht besser verteilt sein können. Doch dann geschah ein Wunder.