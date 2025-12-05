Willstätt im Ortenaukreis: Polizei überrascht Fünfjährigen an dessen Geburtstag

1 Der Junge wurde von den Polizeibeamten an seinem Geburtstag überrascht. Foto: -/ Polizeipräsidium Offenburg/dp

– Die Polizei hat in Willstätt (Ortenaukreis) einem Fünfjährigen zu seinem Geburtstag eine große Freude bereitet. Zwei Beamte tauchten mit ihrem Streifenwagen als Überraschung bei dessen Geburtstagsparty auf, die unter dem Motto „Polizei“ stattfand, wie es in einer Mitteilung hieß.

Schon Ende November habe die Mutter des Jungen sich an die Polizei gewandt und gesagt, dass ihr Sohn ein riesengroßer Polizeifan sei. Bei dem Überraschungsbesuch am Dienstag wurden die Kinderaugen laut Mitteilung zum Leuchten gebracht.

Hinterher bedankte sich die Mutter bei den Beamten mit den Worten: „Sie haben meinem Sohn, den anderen Kindern und uns Eltern einen außergewöhnlich fantastischen Kindergeburtstag geschenkt, an den sich alle noch lange erinnern werden.“