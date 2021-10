3 Einmal strecken: Den Kurzohrrüsselspringer hat der Fotograf beim Gähnen erwischt. Foto: /Harald Jasser

Der traditionelle Kalender des zoologisch-botanischen Gartens in Stuttgart ist auf ganz neue Art entstanden: Die Besucher hatten den Finger am Auslöser und lieferten 1500 Motive. Die Auswahl der zwölf Kalendermotive war dementsprechend anspruchsvoll.















Link kopiert

Stuttgart - Der Aufruf der Wilhelma zu einem Fotowettbewerb hat bei den Besuchern ein großes Echo gefunden: Aus 1500 Motiven musste die Jury jene Bilder auswählen, welche die zwölf Monatsblätter und den Titel 2022 zieren. „Uns ist es äußerst schwergefallen, auch hervorragende Fotos links liegen lassen zu müssen“, sagt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. „Zugleich hat die Sichtung riesig Spaß gemacht, denn unsere Gäste haben mitunter ungewöhnliche Motive und Perspektiven gewählt.“

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: In Stuttgart entsteht ein weltweit einzigartiges Elefantenhaus

Der Wandkalender im A3-Format ist für 19,99 Euro im Wilhelma-Shop, online im Ticket-Shop oder im i-Punkt in der Königstraße sowie in einigen Fachgeschäften für Schreibwaren erhältlich. Der Erlös kommt dem zoologisch-botanischen Garten und Artenschutzprojekten zugute.

Schnappschüsse und Romantikmotive

Der Kalender zeigt viele ausdruckskräftige Porträts von Charakterköpfen unter den Tieren, darunter einen majestätischen Blauen Pfau in Lebensgröße. Zu finden sind witzige Schnappschüsse, wie zum Beispiel ein gähnender Kurzohrrüsselspringer, ein Brillenbär in schwindelnder Höhe und ein wunderliches Tête-à-tête von Schlange und Frosch. Passend zum jeweiligen Monat begleiten die Motive durch den Jahreslauf. Im Sommer etwa sind Details einer Lotosblume prächtig in Szene gesetzt, im Winter verwandelt sich der Maurische Garten in eine Schneelandschaft.