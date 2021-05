1 Die Giraffen in der Wilhelma haben Verstärkung bekommen. Foto: Wilhelma Stuttgart/Harald Knitter

Tierischer Zuwachs in der Stuttgarter Wilhelma: Die Netzgiraffen Nyiri und Sala sind vom Kölner Zoo in die Wilhelma gewechselt. Dort wurden sie abgegeben, weil das Giraffenhaus umgebaut werden soll.

Stuttgart - Mit den beiden Netzgiraffen Nyiri und Sala hat die Stuttgarter Wilhelma tierischen Zuwachs erhalten. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, stammen die beiden 21 und vier Jahre alten Tiere aus dem Kölner Zoo. Die Giraffen seien gut im Südwesten angekommen. Die Rheinländer hätten die beiden Kühe abgegeben, weil das Giraffenhaus im Kölner Zoo umgebaut werden soll.

Angekommen seien die Beiden in der Ruhe der leeren Wilhelma in der vergangenen Woche. Auch der Kontakt mit den beiden „schwäbischen“ Wilhelma-Giraffen – den fast 21-jährigen Hanck und seine acht Jahre alte Tochter Anna – sei mittlerweile stabil. „Diese zeigten sich auf ihrem heimischen Terrain unerschrocken und bewiesen Interesse an den neuen Mitbewohnerinnen“, heißt es in einer Mitteilung. Zwar sei der Bulle Hanck zunächst noch im Vorgehege von den Neuankömmlingen getrennt. „Doch Nyiri und Sala suchen immer wieder seine Nähe“, heißt es von der Wilhelma.