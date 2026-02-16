Wilhelma hinter den Kulissen: Sanierung eines Prachtbaus und Einschränkungen am Belvedere
1
Die Damaszenerhalle am Langen See in der Wilhelma soll bis 2028 saniert sein. Sie ist derzeit geschlossen. Foto: Iris Frey

In der Wilhelma gibt es neben dem Bau der neuen Elefantenanlage andere Bereiche, an denen Handwerker arbeiten. Was bedeutet das für die Besucher?

Im Norden des Stuttgarter Zoos entsteht gerade die neue Elefantenanlage. Deshalb ist bekanntlich der Ausgang zum Rosensteinpark geschlossen. Doch nicht nur oberhalb des Asiatischen Schaubauernhofs gibt es Bauarbeiten. Auch südlicher, an den Subtropenterrassen hinter dem Maurischen Landhaus. Zudem soll die Damaszenerhalle saniert werden. Sie ist seit 2024 geschlossen. Deshalb kann der Prachtbau derzeit nicht für Hochzeiten genutzt und nicht betreten werden. Auch das Belvedere steht aktuell für Trauungen nicht zur Verfügung.

