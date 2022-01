1 Von der Online-Beratung überzeugt: Therapeutin Claudia Weist-Brockhaus. Foto: Roberto Bulgrin

Wildwasser Esslingen hilft Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Nun hat die Anlaufstelle ihr Angebot um eine Onlineberatung, eine neu gestaltete Webseite und das Projekt „Nachtsam. Mit Sicherheit besser feiern“ erweitert.















Esslingen - Die junge Frau ist gut drauf. Nach langem Suchen hat es mit einem neuen Job geklappt. In Feierlaune geht sie in eine Shisha-Bar im Kreis Esslingen, lernt dort zwei Männer kennen und unterhält sich bestens. Am nächsten Morgen wacht sie auf – ohne Erinnerung, aber voller blauer Flecken. Immer wieder hört Therapeutin Claudia Weist-Brochkhaus in ihren Sprechstunden Berichte über die verheerende Wirkung von K.o.-Tropfen. Die Beraterin und ihr Kolleginnen-Team bei Wildwasser Esslingen bieten diesen und anderen Opfern sexualisierter Gewalt Prävention und Hilfe an. Neue Angebote sind dabei eine Online-Beratung, die umgestaltete Webseite und das Projekt „Nachtsam“.