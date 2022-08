1 Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (Symbolbild) Foto: /Stefan Puchner

Am Mittwochabend ist ein Mopedfahrer bei Leinfelden-Echterdigen (Kreis Esslingen) mit einem Reh zusammengestoßen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.















Zu einem Unfall zwischen einem Mopedfahrer und einem Reh ist es am Mittwochabend auf der K 1227 bei Leinfelden-Echterdingen gekommen. Der 33-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 22 Uhr mit seinem Moped auf der Kreisstraße in Richtung L 1208 unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der 33-jährige Fahrer zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwere Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf rund 500 Euro. Das verletzte Reh verstarb an der Unfallstelle.