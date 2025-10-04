Wildtiere in Städten: „Waschbären sind so putzig, aber ich könnte sie erwürgen“

„Waschbären sind so putzig, aber ich könnte sie erwürgen“

Waschbären nisten sich gerne in Dachböden ein und verursachen Schäden – dann rufen verzweifelte Hausbesitzer den Stadtjäger Ulrich Pfeffer zu Hilfe. Er hat uns einen Tag mitgenommen.











Die Falle am Ufer der Fils in Gingen hat schon kurz nach Mitternacht angeschlagen – Ulrich Pfeffer bekam einen Alarm aufs Handy. Jetzt am frühen Morgen steht der Stadtjäger von 17 Gemeinden im Landkreis Göppingen vor dem zwei Meter langen Holzkasten und drückt den Waschbären sanft mit einem selbst gebastelten Schuber in einen Drahtkäfig. Sobald Pfeffer den Käfig hochkant stellt, klettert das Tier nach oben und offenbar seine Unterseite: Es ist ein junges Weibchen, das erst in diesem Jahr zur Welt gekommen ist.