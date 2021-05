1 Drei Wölfe sind in Baden-Württemberg mittlerweile heimisch. Foto: dpa/Boris Roessler

In Hohenlohe hat ein Autofahrer ein Foto gemacht, das sicher einen Wolf zeigt – das Tier dürfte von Bayern her eingewandert sein. Daneben gab es zuletzt zwei Attacken auf Ziegen im Schwarzwald.

Kirchberg/Jagst - In Hohenlohe scheint sich derzeit ein Wolf aufzuhalten: Am vergangenen Donnerstag hat ein Autofahrer bei Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) ein Foto gemacht, das die Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) nach der Begutachtung als sicheren Wolfsnachweis ansehen.