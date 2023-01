1 In acht der 13 deutschen Flächenbundesländer gibt es bereits Wolfsrudel mit Nachwuchs – vielleicht bald auch in Baden-Württemberg? Foto: imago stock&people

Im Südschwarzwald ist das erste Mal in Baden-Württemberg ein weibliches Tier nachgewiesen worden. Sollte die Fähe nicht weiterziehen, könnte es im Frühjahr tatsächlich zu Nachwuchs kommen.















Schon länger haben die Experten diesen Moment erwartet, nun also ist er da. Am 9. Januar war in Münstertal im Südschwarzwald eine Ziege gerissen worden – am Dienstag bestätigte das Umweltministerium, dass es sich bei der Angreiferin um einen weiblichen Wolf gehandelt hat. Erstmals kann damit eine Fähe im Südwesten nachgewiesen werden, bisher waren alle identifizierbaren Wölfe Rüden gewesen.