1 Wildschweine kommen bis an den Ortsrand – vielleicht weil Menschen sich zu tief in den Wald wagen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ob Wildschweine bei Plochingen oder Waschbären in Baltmannsweiler . In den Schurwaldgebieten stören Wildtiere immer häufiger in Wohngebieten. Ein Lagebericht.

Kreis Esslingen - Man findet sie in Schuppen oder auf Dachböden: Waschbären lieben Verstecke – und richten dort gern auch mal ordentlichen Schaden an. Vor allem in den letzten zwei Jahren hätten sich Waschbären stark vermehrt, sagt Thomas Hogenschurz, der Sprecher der Jägervereinigung Esslingen. Und das mache sich nicht nur in der freien Natur bemerkbar. Für Hogenschurz steht fest: „Es handelt sich hier um eine echte Plage.“