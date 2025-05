Wildkräuterkurs in Plochingen: Kurs in Plochingen: Rezepte für wilde Kräutersnacks aus der Natur

1 Woran wilde Kräuter zu erkennen sind und wie sie zubereitet werden können, lernen Naturfreunde in Plochingen. Foto: Lumixera - stock.adobe.com

Lust auf Kräuterkonfekt oder Wildkräuterschnecken? Kräuterfee Monika Schiller zeigt in Plochingen, wie man Wildkräuter entdeckt und aus ihnen leckere Speisen zubereitet.











Woran essbare Kräuter in der Natur zu erkennen sind und wie aus ihnen schmackhafte Leckereien gezaubert werden, können Naturfreunde beim Wildkräuterkurs des Umweltzentrums Neckar-Fils in Plochingen lernen. Am Mittwoch, 28. Mai, lehrt „Kräuterfee“ und Pädagogin Monika Schiller, wie essbare Kräuter in der Natur zu erkennen sind. Dazu gehen Kursbesucher in der Natur um das Umweltzentrum auf die Suche und sammeln ihre eigenen Kräuter.

Leckere Naschereien zum gemeinsamen Genießen

Im anschließenden Kochkurs lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Wildkräuter den täglichen Speiseplan verfeinern können und wie aus ihnen verschiedene wilde Naschereien zubereitet werden. Die zubereiteten Snacks, wie zum Beispiel Kräuterkonfekt oder Wildkräuterschnecken, werden zum Abschluss des Abends bei gemütlicher Atmosphäre verspeist. Besucherinnen und Besucher dürfen ein Heftchen mit den Rezepten vom Kurs mit nach Hause nehmen.

Die Kursgebühr beträgt 25 Euro. Materialkosten sind in diesem Preis nicht enthalten und werden während des Kurses eingesammelt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden darum gebeten, festes Schuhwerk und einen Korb zum Sammeln mitzubringen. Anmeldungen sind per Telefon unter der Telefonnummer 0 71 53 / 60 86 965 oder per E-Mail an verwaltung@umweltzentrum-neckar-fils.de möglich. Der Kurs findet von 18 bis 21 Uhr im Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen statt (Am Bruckenbach 20).