Am Montag spielt das Wetter in der Region Stuttgart verrückt – von Schnee über Regen und Sonnenschein ist alles dabei. Wird das Wetter die nächsten Tage beständiger?















Wer heute in der Region Stuttgart aus dem Fenster geschaut hat oder unterwegs war, dürfte zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedenstes Wetter erlebt haben. „Das Wetter war sehr wechselhaft in der Region, es war wirklich alles dabei“, sagt Florian Engelmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Schnee, Regen und auch Graupel habe es gegeben, sowie ab und zu etwas Sonne.

Grund für dieses unbeständige Wetter in der Region ist eine polare Kaltluft, die aktuell in ganz Deutschland ist und Schauer und Gewitter auslöst, wie Engelmann erklärt. Die Kaltluft habe man heute auch an den Temperaturen spüren können, sagt der Meteorologe des DWD. Die milderen Temperaturen von bis zu 20 Grad in den letzten Tagen seien durch sechs bis acht Grad abgelöst worden. „Während eines Schauers hatte es stellenweise auch nur zwei Grad“, sagt Florian Engelmann.

Am Dienstag pausiert der Regen

Gegen Abend soll es weiterhin ab und zu regnen, aber am Dienstag beruhigt sich das Wetter dann. Auch wenn die Wolken ähnlich sind wie am Montag, sei kein Regen zu erwarten. „Es wird ein freundlicher Tag, mit Temperaturen um die zehn Grad“, sagt der Experte des DWD. Diese Pause vom wechselhaften Wetter soll jedoch nicht lang anhalten.

In der Nacht zu Mittwoch zieht bereits das nächste Regengebiet auf, das weiteres unbeständiges Wetter einläutet. Die Temperaturen steigen zwar – am Mittwoch bis zu 17 und am Donnerstag bis zu 18 Grad – allerdings regnet es immer wieder. „Auch wenn die Temperaturen frühlingshafter werden, ist ein wirkliches Frühlingshoch wegen des Niederschlags nicht zu erwarten“, sagt Meteorologe Engelmann. Vielmehr sei es ein Auf und Ab, bei dem das Wetter nie langweilig werde.