1 Die Polizei bittet nun den geschädigten Mercedes-Fahrer sich zu melden.

Einem Jeep-Fahrer brennen auf der Autobahn die Sicherungen durch: Bei voller Fahrt wirft der Mann eine Plastikflasche auf einen anderen Fahrer in einem Mercedes – und damit beließ er es nicht.















Gefährliche Szenen auf der A8 bei Stuttgart: Weil ein Mercedes auf dem linken Fahrstreifen einem Jeep-Fahrer nicht gleich Platz macht, eskaliert die Situation auf der Autobahn. Die Polizei sucht nun einen Zeugen und zugleich Geschädigten des Vorfalls zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Möhringen. Das teilten die Beamten am Montag mit.

Wilde Szenen auf Autobahn

So soll der Fahrer eines Jeeps mit französischer Zulassung gegen 20.20 Uhr den gesuchten Fahrer eines silbernen Mercedes durch dichtes Auffahren zum Spurwechsel genötigt haben. Der Mercedes-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und wechselte die Spur nach der Nötigung nicht.

Jeep-Fahrer platzt Hutschnur

Dann platzte dem Jeep-Fahrer die Hutschnur. Er fuhr auf dem mittleren Fahrstreifen auf gleicher Höhe mit dem Mercedes und warf eine volle Plastikflasche gegen dessen Auto. Dann setzte der Jeep-Fahrer seinen Wagen vor den Mercedes und bremste diesen sowie eine dahinter fahrende 34-Jährige stark aus. An der Anschlussstelle Stuttgart-Flughafen verließ er die Autobahn in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet nun den geschädigten Mercedes-Fahrer, sich unter der Telefonnummer 07 11/6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.