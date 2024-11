Wilbär ist tot: Wie ein kleiner Eisbär Stuttgart und die Wilhelma verzauberte

15 Die ersten Schritte von Eisbär Wilbär in der Wilhelma im Jahr 2008. (Archivbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

2007 erblickte Eisbär Wilbär in der Wilhelma das Licht der Welt. Zuletzt lebte er im niederländischen Eindhoven, wo er nun mit 16 Jahren gestorben ist. Der Hype um Wilbär in Stuttgart war groß. Ein Rückblick.











Trauer um Liebling Wilbär: Der Eisbär ist am vergangenen Wochenende im niederländischen Eindhoven mit 16 Jahren gestorben. Das gab der Zoo in Eindhoven am Freitag bekannt. Für Fans eine traurige Nachricht, denn der Hype um Wilbär war in Stuttgart jahrelang groß. Am 10. Dezember 2007 wurde der kleine Eisbär-Star Wilbär in der Wilhelma geboren.

Nach seiner Geburt war Wilbär zunächst nur heimlich in der Wilhelma unterwegs und wurde in den ersten Wochen vor den Zoobesuchern zurückgehalten. Die Tierpfleger wollten, dass das Eisbärbaby von seiner Mutter fernab vom Medienrummel großgezogen wird.

Beim ersten Freigang war der Andrang schließlich groß und für Besucher war der kleine Eisbär schnell das Highlight eines jeden Zoobesuchs. Das machte sich auch in den Besucherzahlen bemerkbar. 2008 war dank Wilbär eines der stärksten Jahre in der Historie der Wilhelma. Doch seit Wilbärs Geburt war bereits klar, dass der Eisbär nicht in der Wilhelma bleiben würde.

Umzug in Zoo nach Schweden

So zog er im Mai 2009 in einen Raubtierpark nach Orsa, rund 300 Kilometer von Stockholm entfernt, nach Schweden um. Auch nach seinem Umzug ließ der Hype um den in der Wilhelma geborenen Eisbär nicht nach. In der schwedischen Stadt Orsa war Wilbär weiterhin ein Star und die Medien tummelten sich um ihn.

Auch die Stuttgarter fieberten weiterhin mit ihrem Wilbär mit. So brachte ein Postbote am 10. Dezember 2010, dem dritten Geburtstag des Raubtiers, jede Menge Spielsachen, Fresspakete und auch persönliche Geburtstagsbriefe mit Absendern aus Deutschland zu Wilbär nach Schweden.

Über die Jahre wurde immer wieder über Wilbär berichtet; über sein Liebesleben, den Tod seiner Eisbär-Eltern Anton und Corinna in der Wilhelma und seinen dreifachen Nachwuchs in Orsa – Wilbär war nach wie vor ein Dauer-Thema in Stuttgart.

2022 wurde der schwedische Bärenpark in Orsa geschlossen – ein neuer Umzug für Wilbär stand an. Auch wenn Fans darauf hofften, blieb eine Rückkehr nach Stuttgart für den Eisbär ausgeschlossen, da die Wilhelma die Eisbärzucht aufgegeben hatte. Wilbär zog schließlich in einen Zoo ins niederländische Eindhoven, wo er nun verstarb.