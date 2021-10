1 Ein Baukran stürzt in Wiesbaden auf ein Wohnhaus. Foto: dpa/Arne Dedert

In Wiesbaden ist ein Baukran auf ein Wohnhaus gestürzt. Mindestens ein Gebäude im Stadtteil Erbenheim wurde laut Polizei beschädigt. Verletzt wurde offenbar niemand.















Link kopiert

Wiesbaden - In Wiesbaden ist am Freitag ein Baukran auf ein Wohnhaus gestürzt. Mindestens ein Gebäude im Stadtteil Erbenheim wurde beschädigt, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Der Kran lehnte instabil auf dem Haus. Mehrere mobile Krane wurden zur Einsatzstelle gebracht, um den umgefallenen Kran wieder in eine sichere Lage zu bringen.

Die umliegenden Häuser wurden geräumt. Anwohner wurden in zwei Bussen der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft betreut. Verletzt wurde offenbar niemand. Auf mehreren Straßen in unmittelbarer Nähe kam es zu Verkehrsbehinderungen. Warum der Kran umfiel, blieb zunächst unklar.