Wiederholter Einbruch in Esslinger Schule: Einbrecher klaut zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Süßigkeiten

1 Der Unbekannte brach über eine Fluchttür in die Schule ein. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Michael Bihlmayer

In Esslingen ist in den vergangenen Tagen wiederholt ein unbekannter Täter in eine Schule in der Flandernstraße eingebrochen. Im Innern wurden jeweils Snacks und Süßigkeiten aus einem Automat geklaut.











Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch erneut in eine Schule in der Flandernstraße in St. Bernhardt in Esslingen eingebrochen. Der Täter ist zwischen Dienstag, 22 Uhr, und 6 Uhr am Mittwoch über eine Fluchttür in das Schulgebäude eingedrungen. Innen zerschlug er die Glasscheiben eines Süßwarenautomaten und stahl sämtliche Snacks. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Bereits an Ostern war ein Unbekannter in dieselbe Schule eingebrochen, auch in diesem Fall wurde ein Snackautomat aufgebrochen. Die Ermittler prüfen nun, ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handeln könnte. Spezialisten der Kriminaltechnik unterstützen die Polizei bei der Spurensicherung.