Wiedereröffnung in Esslingen: Modehändlerin kehrt zu ihren Anfängen zurück

Wiedereröffnung in Esslingen

1 Die Modehändlerin Isolde Baum (rechts) hat vor einem Jahr altershalber ihr Geschäft geschlossen, es jetzt an anderem Standort aber wieder eröffnet. Foto: Roberto Bulgrin

Vor einem Jahr hat Isolde Baum ihren Modeladen am Esslinger Postmichelbrunnen altershalber geschlossen. Nun hat sie ihn am Rathausplatz wieder eröffnet – im gleichen Ladenlokal, in dem sie ihre Karriere als Esslinger Modehändlerin vor mehr als 40 Jahren startete.











Link kopiert

Lange hat es Isolde Baum nicht zu Hause ausgehalten. „Das Nichtstun ist nichts für mich“, sagt die Modehändlerin, die mehr als 40 Jahre lang hochwertige Damenmode an verschiedenen Standorten in Esslingen verkauft hat. Im vergangenen Sommer wollte sie eigentlich einen Schlussstrich ziehen. Doch nach gerade einmal einem Jahr ist sie mit ihrem Geschäft wieder da – an einem ihr nicht ganz unbekannten Ort.