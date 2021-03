So ist die Lage an den Stuttgarter Impfzentren nach Aufhebung des Impfstopps

1 Die Stuttgarter Impfzentren gehen davon aus, dass der Astrazeneca-Impfstoff weiter bei den Menschen gefragt ist. Foto: dpa/Christophe Ena

Im Impfzentrum des Bosch-Krankenhauses wurden am Freitag vor allem Polizisten und Feuerwehrleute geimpft. Die Liederhalle startet damit erst nächsten Donnerstag. Bei ausgefallenen Terminen müssen sich die Betroffenen neu anmelden.

Stuttgart - Nach der neuerlichen Freigabe des Impfstoffs von Astrazeneca ist dieser am Freitag auch in Stuttgart wieder zum Einsatz gekommen. Allerdings nur im Impfzentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK). In der Liederhalle hat das städtische Klinikum schon die vergangenen Tage dank größerer Liefermengen alle Impfungen auf das Mittel von Biontech umgestellt. Dort kommt der Impfstoff von Astrazeneca erst nächsten Donnerstag wieder zum Einsatz.