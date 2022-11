13 Tatort Tilsiter Straße im Juli 1995 Foto: Archiv/Simone Ruchay

Wenn die Spuren eines Mordfalls erkalten und sich über Jahrzehnte hinziehen, verstehen Angehörige die Welt nicht mehr. Der Tod einer 35-Jährigen in Sindelfingen wird 27 Jahre später sogar ein zweites Mal gerichtlich aufgerollt.















Sie hatte eigentlich wieder ihren „Trott gefunden“, sagt Nicola Moser. In ihrem 2500-Einwohner-Dorf im Tiroler Bezirk Kufstein, auf ihrem Hof inmitten von Almen und Berggipfeln, hatte die 65-Jährige Abstand von Stuttgart gewonnen, das sie letztes Jahr über neuneinhalb Monate jede Woche aufsuchen musste. An 30 Tagen war am Stuttgarter Landgericht der gewaltsame Tod ihrer Schwester Brigitta, der 25 Jahre lang ungeklärt geblieben war, verhandelt worden – bis zum Mordurteil im Juli 2021. Doch jetzt, während sie ihre Landwirtschaft vor dem ersten Schnee winterfest macht, soll alles wieder von vorn losgehen.