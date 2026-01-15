Wieder Vorfall in Steinenbronn: Unbekannter scheitert mit Tankstellen-Einbruch

1 Die Polizei vermutet, dass der Täter mit einem Nothammer versucht hat, die Scheibe einzuschlagen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Wieder einmal gerät die Agip-Tankstelle in Steinenbronn ins Visier. Diesmal scheitert der Unbekannte aber an der Fronttür. Die Polizei sucht Zeugen des versuchten Einbruchs.











Wieder einmal ist die Agip-Tankstelle in Steinenbronn (Kreis Böblingen) ins Visier von Kriminellen geraten. Schon 2020 und 2023 wurde die Tankstelle überfallen. In einem Fall kam es auch zu einer Festnahme und Verurteilung. Soweit ist es dieses Mal nicht gekommen. Wie die Polizei berichtet, versuchte ein noch unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag, in die Tankstelle an der Umgehungsstraße einzubrechen. Als ein Mitarbeiter gegen 3.45 Uhr seine Schicht begann, entdeckte er ein Loch in einer Scheibe im Eingangsbereich. Es wird vermutet, dass der Täter mit einem Nothammer versucht hat, die Scheibe einzuschlagen. Das gelang ihm aber nicht. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Täter keine Beute gemacht hat. Der Sachschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 52 / 52 69 90 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.