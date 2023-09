Wieder S-Bahn-Sperrung in Stuttgart

1 Groß ist der Andrang an der S­1 in Richtung Kirchheim. Zusätzlich zur Streckensperrung hatten die S-Bahnen am Dienstagmorgen auch alle Verspätung. Foto: Alexander/ller

Seit Dienstagmorgen läuft der Ausbau des Digitalen Knotens Stuttgart auf der Neckar- und Remstaltrasse. Die Folge sind Zugausfälle und Verspätungen in Bad Cannstatt. Der Ärger der Fahrgäste wächst.











Der Bahnsteig 8 ist um kurz vor 7 Uhr gerammelt voll. Unzählige, fragende Blicke richten sich auf die Anzeigetafel oder auf das eigene Smartphone. Kommt die S-Bahn wirklich? Und wenn ja, wann? Im Schnitt hat die Linie S1 in Richtung Kirchheim/Teck rund fünf Minuten Verspätung. Eine Fortsetzung der Probleme bei der Pünktlichkeit, die sich seit Ferienende und der Wiedereröffnung der Stammstrecke zeigen. Mit dem Beginn der nächsten Ausbaustufe für den Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) müssen sich die Fahrgäste seit Dienstag nun wieder auf Einschränkungen auf der Neckar- und Remstaltrasse einstellen. Die Strecken sind teilweise gesperrt, erneut wurde ein Schienersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der Ein- und Ausstieg verläuft ruhig, offensichtlich haben sich die Pendler an die Probleme gewöhnt, ergeben sich in ihr Schicksal. Aber Verspätungen und Zugausfälle sorgen für Ärger.