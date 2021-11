Maria Theresa Ullrich in Stuttgart Die Glücks-Gigi ist wieder da

1998 legte die Mezzosopranistin Maria Theresa Ullrich an der Staatsoper Stuttgart einen kometenhaften Start hin. Heute ist sie 50, so quirlig wie eh und je, und am Sonntag singt sie bei der Livepremiere von „Holle“ im Join die Titelpartie.