1 Seit vielen Jahren ein Dauerbrenner im ZDF: die Serie „Die Bergretter“. Foto: Thomas R. Schumann/ZDF

Halbzeit im Gebirge: nach den ersten drei Folgen von Staffel 14 der beliebten ZDF-Serie folgen noch drei weitere. Dann ist erst mal wieder Schluss.















Die Fans der ZDF-Serie „Die Bergretter“ haben sehr lange auf die neue, die 14. Staffel warten müssen. Seit einigen Jahren schon startet die Serie eigentlich immer im November. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Winter mussten sich die Bergfreunde aber nun bis März diesen Jahres gedulden. Doch nun ist es endlich wieder soweit: es wird wieder spektakulär gerettet in der schönen Bergwelt des Dachsteingebirges. Mittlerweile sind schon drei Folgen der neuesten Staffel gesendet worden. Auf wie viele Folgen dürfen sich die Zuschauer noch freuen?

Leider nur noch auf drei weitere, denn die Staffel 14 hat insgesamt 6 Folgen: Im März liefen bereits die ersten Folgen „Um jeden Preis“, „Altes Eisen“ sowie „Auf der Jagd“. Am kommenden Donnerstag folgt „Schamlos“ , danach werden noch „Giftiges Erbe“ sowie „Grüner Mond“ ausgestrahlt. Die Bergdramen werden jeweils um 20.15 Uhr gesendet. Das war es dann leider auch schon wieder für diese Staffel. Doch man kann sich ja die alten Folgen noch einmal rausholen: Wer die ersten Folgen oder auch frühere Staffeln versäumt hat, der kann sie in der ZDF-Mediathek nachsehen. Alle früheren Staffeln sind dort noch komplett verfügbar. Da kommt man ganz schön rum in der faszinierenden Gegend von Ramsau am Dachstein in Österreich. Und kann sich nicht nur an den spannenden Geschichten, sondern auch am schönen Bergsommer ebenso wie an nostalgischen Schneewintern erfreuen.