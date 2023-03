1 Wer richtig reich ist, der besitzt auch ein Boot. So zum Beispiel die Familie Geiss. Foto: obs/Niklas Niessner

Es gibt da ein Sprichwort, das lautet: Über Geld spricht man nicht. Das trifft in der Regel vor allem auf reiche und sehr reiche Leute zu. Nicht jedoch auf die Geissens. Die vor allem aus dem Fernsehen bekannte Familie Geiss macht aus ihrem Vermögen kein großes Geheimnis. Und Hemmungen über ihre Luxusleben, über ihre Jacht, die Autos und die Immobilien Auskunft zu geben, haben sie offensichtlich auch nicht. Jedenfalls kursieren genug Zahlen über das Vermögen, wobei die exakte Summe jedoch ein Geheimnis bleibt.

Erste Erfolge mit Fitnesskleidung

Eine der wichtigsten Einnahmequellen der vierköpfigen Kölner Familie ist die Dokusoap „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ “ auf RTL2. Die Gage pro Folge beträgt 60 000 Euro, die Serie läuft seit dem Jahr 2011 und mittlerweile gibt es 20 Staffeln. Da kann man sich schon mal ausrechnen, was allein durch die Fernsehauftritte in die Haushaltskasse gespült wird. Während der Sendung tragen Robert und Carmen Geiss gerne Kleidung des eigenen Modelabels „Roberto Geissini“. Die Sachen, vor allem auffällige T-Shirts, kann man online kaufen. Ursprünglich war Robert Geiss Unternehmer und hat 1986 die Firma „Uncle Sam“ gegründet: Die Firma hat sich sehr erfolgreich auf die Produktion von Fitnesskleidung für Sportler und Bodybuilder spezialisiert. 1995 hat Geiss die Firma verkauft und hat dafür rund 70 Millionen D-Mark (35 Millionen Euro) erhalten. Das ist quasi der Grundstock des Vermögens.

Villa in Südfrankreich

Weiterhin ist Geiss im Immobiliengeschäft tätig, das heißt, der 59-Jährige kauft Immobilien auf, saniert sie und verkauft sie teuer weiter. Die Familie selbst besitzt drei Luxusimmobilien: ein Haus in Monaco (Stichwort Steuer!), eine Villa in Südfrankreich und ein Chalet in den französischen Alpen. Angeblich soll es seit neuestem auch noch eine Wohnung in Dubai geben. Da ist auf jeden Fall für Abwechslung durchs Jahr hindurch gesorgt. Seit Mai 2015 besitzt die Familie auch ihr eigenes Hotel und zwar an der Côte d’Azur in der Nähe von Saint Tropez. Keine schlechte Adresse. Die Geissens gehören zweifelsohne zu den reichsten Familien Deutschlands. Das geschätzte Vermögen liegt zwischen 30 und 100 Millionen Euro. Und noch so ein Sprichwort: Von den Reichen kann man Sparen lernen. Angeblich versteht Robert Geiss keinen Spaß, wenn die Töchter zuviel Geld beim Friseur lassen.