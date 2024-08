Wie steht es um die Ernte?: Kleine Kartoffeln, große Sorgen im Kreis Esslingen

1 Ruben und Christoph Eberhardt (rechts) schauen sich den Zustand der Kartoffelpflanzen auf ihrem Acker an. Foto: Roberto Bulgrin

Die Wetterkapriolen der vergangenen Monate bleiben nicht ohne Folgen für die Landwirtschaft. Christoph und Ruben Eberhardt vom Berghof in Deizisau (Kreis Esslingen) rechnet mit deutlichen Ernteeinbußen bei der beliebten Knolle.











Es sieht nicht gut aus. „Gar nicht gut“, stellt Christoph Eberhardt mit besorgtem Blick auf die blassgrün, gelb und braun gefärbten Pflanzen fest. Wuchtig rammt er einen Spaten in die ausgetrocknete Erde. Was beim Ausgraben zum Vorschein kommt, ist eine Enttäuschung für den Landwirt: Die Kartoffelknollen sind ziemlich klein, „eigentlich müssen die viel größer sein“, sagt er und deutet das Wunschergebnis mit einer Geste an.