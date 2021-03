1 Lehrerin Stefanie Cherraj braucht für den Hybridunterricht an der IT-Schule viel Ausrüstung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am 15. März beginnt der Präsenzunterricht für fünfte und sechste Klassen. Die Schulen in Stuttgart und Region müssen bis dahin noch einiges klären: Wie hält man den Abstand ein? Wann wird getestet? Und wie klappt das mit den Schulbussen?

Stuttgart - An den Schulen geht es einen Schritt voran: Am 15. März sollen zunächst die Klassen 5 und 6 an den weiterführenden Schulen in den Präsenzunterricht zurückkehren. Von den Schulen, insbesondere den Lehrern, erfordert das ein Wechselspiel zwischen Klassenzimmer und digitaler Welt. Etwa dann, wenn sie nicht nur Fünft- und Sechstklässler unterrichten, sondern auch Schüler aus höheren Klassen. Diese sind derzeit noch im Fernunterricht.