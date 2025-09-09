Wie real ist die Tankangst?: „Refuel Anxiety“: Warum Tanken für einige junge Menschen zum Stressfaktor wird
Was für diese Frau Routine ist – setzt manche junge Menschen unter Stress. Foto: Imago/ Depositphotos

Eine Studie fand heraus: 6 von 10 jungen Menschen leiden unter Tankangst. Was genau fürchten die jungen Fahrer und Fahrerinnen? Und was kann man dagegen tun?

Für viele ist die Fahrt zur Tankstelle längst zur Routine geworden. Bei einigen – vor allem jungen Menschen – löst diese Alltagsaufgabe jedoch „anxiety“, also eine Art von Angst aus. Das ergab eine Umfrage des britischen Online-Autohändlers Cazoo. Demnach haben fast zwei Drittel der jungen Menschen Angst vor dem Tanken ihres Autos, berichtet die englische Zeitung „The Times“.

